Мережа супермаркетів «Сільпо» з 13 по 20 листопада 2025 року проводить чергову хвилю акційного тижня під назвою «Цінотижики». У цей період покупцям пропонують знижені ціни на сотні позицій у різних категоріях, від продуктів першої необхідності до товарів для дому, повідомляє Преса України.

Формат акції розрахований на сімейні та планові покупки, коли можна заздалегідь продумати список і закрити більшість потреб одразу. Для мережі це спосіб підкреслити лояльність до постійних клієнтів, а для покупців – можливість помітно зекономити. Завдяки регулярності «цінотижиків» акція вже встигла стати впізнаваною і очікуваною.

Період проведення та умови участі

Акція діє з 13 по 20 листопада 2025 року включно в супермаркетах мережі, а також при онлайн-замовленнях з доставкою чи самовивозом. Це означає, що протягом усього тижня покупці мають однакові можливості скористатися знижками як у фізичних магазинах, так і на онлайн-вітрині.

Умови участі максимально прості: достатньо обирати товари, позначені як акційні, і оплачувати їх на касі або під час оформлення замовлення. Будь-яких додаткових реєстрацій чи промокодів, як правило, не потрібно, однак варто стежити за позначками на цінниках. Важливо пам’ятати, що окремі акційні позиції можуть бути обмежені за кількістю або залежати від наявності у конкретному магазині.

На які категорії товарів діють знижки

У межах «Цінотижиків» мережа традиційно охоплює широкий спектр товарів, щоб кожен покупець знайшов щось потрібне саме для себе. Найчастіше у списку знижок присутні молочні продукти, сири, ковбаси, бакалія, солодощі та напої, що дозволяє оновити основні харчові запаси.

Також до акційних переліків зазвичай потрапляють побутова хімія, засоби гігієни та догляду, що допомагає зменшити витрати на повсякденні потреби. Окремі пропозиції можуть стосуватися дитячого харчування, зоотоварів та товарів для дому. Це робить акцію цікавою не лише для окремих покупців, а й для цілих родин з різними запитами.

Найчастисніше покупці звертають увагу на такі групи:

молочна продукція та сири (знижки до 40-50%);

бакалія, крупи, макаронні вироби (знижки до 30-40%);

м’ясні вироби та ковбаси (знижки до 30-40%);

безалкогольні напої та соки (знижки до 30-45%);

побутова хімія й засоби догляду (знижки до 25-40%).

Як максимально вигідно скористатися пропозицією

Щоб отримати максимум користі від «Цінотижиків», варто заздалегідь спланувати свої покупки. Добрим рішенням буде скласти список того, що найчастіше використовує родина, і перевірити, які з цих позицій потрапили під знижки. Покупці, які роблять великі закупівлі раз на тиждень, можуть поєднати акційні пропозиції з товарами за звичайною ціною, щоб не повертатися до супермаркету кілька разів.

Онлайн-формат дає додаткову зручність, дозволяючи спокійно переглядати асортимент та порівнювати ціни, не виходячи з дому. Також варто звертати увагу на акційні набори та формати «1+1», якщо вони діють у конкретний період.

Під час походу до магазину або оформлення замовлення важливо стежити за датами акції, аби не пропустити потрібні пропозиції. Часто найбільш привабливі товари швидко розкуповують, тому планування на початок акційного тижня може стати хорошою стратегією.

Для тих, хто ретельно контролює сімейний бюджет, «Цінотижики» стають зручним інструментом для системної економії. Регулярне використання таких пропозицій дозволяє відчутно скоротити витрати без зниження якості та різноманіття у щоденному раціоні.

Чому покупцям варто стежити за цінотижиками

Подібні акційні тижні на кшталт «Цінотижиків» перетворюються на важливу частину фінансового планування для багатьох українських домогосподарств. У період коливань цін і зростання витрат на продукти харчування саме такі пропозиції дають змогу утримувати звичний рівень споживання.

Покупці, які відстежують розклади акцій, зазвичай краще орієнтуються в цінах та можуть гнучко підлаштовувати свій кошик під найвигідніші пропозиції. Регулярні акції також стимулюють спробувати нові бренди й продукти, які у звичайні дні могли б здаватися занадто дорогими. У результаті виграють і клієнти, які економлять, і мережа, що зміцнює лояльність постійної аудиторії.

