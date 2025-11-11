Close Menu
Актуально
Підписатися
Вівторок, 11 Листопада

Світла не буде до 14 годин: відключення електроенергії в Києві 11 листопада

У Києві сьогодні, 11 листопада, знову запровадили графіки відключень електроенергії.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає2 хвилин читання
Світла не буде до 14 годин: відключення електроенергії в Києві 11 листопада
Світла не буде до 14 годин: відключення електроенергії в Києві 11 листопада

У Києві сьогодні, 11 листопада, знову запровадили графіки відключень електроенергії. Світло буде відсутнє протягом дня до 14 годин.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Згідно з інформацією ДТЕК, у середу, 8 листопада, плануються наступні графіки відключень:

  • 1.1 черга – з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00;
  • 1.2 черга – з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00;
  • 2.1 черга – з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 21:30;
  • 2.2 черга – з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 21:30;
  • 3.1 черга – з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;
  • 3.2 черга – з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;
  • 4.1 черга – з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;
  • 4.2 черга – з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;
  • 5.1 черга – з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 00:00;
  • 5.2 черга – з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 6.1 черга – з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 18:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00.

Відключення електроенергії в Україні

Нагадуємо, що з початку осені Росія посилила удари по енергетичних об’єктах України, що значно ускладнило ситуацію в енергосистемі. Через це в країні було запроваджено погодинні відключення електроенергії.

Як повідомили в “Укренерго”, завтра, 11 листопада, графіки відключень електроенергії будуть діяти по всіх регіонах України.

Згідно з даними компанії, через російські удари по енергетичній інфраструктурі в більшості областей діятимуть такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2 до 3,5 черг;
  • з 00:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промислових підприємств.

Раніше ми повідомляли, що в Україні стартує програма «Тепла зима», в рамках якої модна отримати 6500 грн допомоги від держави.

Post Views: 22
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.