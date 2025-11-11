У Києві сьогодні, 11 листопада, знову запровадили графіки відключень електроенергії. Світло буде відсутнє протягом дня до 14 годин.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Згідно з інформацією ДТЕК, у середу, 8 листопада, плануються наступні графіки відключень:

1.1 черга – з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00;

– з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00; 1.2 черга – з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00;

– з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00; 2.1 черга – з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 21:30;

– з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 21:30; 2.2 черга – з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 21:30;

– з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 21:30; 3.1 черга – з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;

– з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30; 3.2 черга – з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;

– з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30; 4.1 черга – з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;

– з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30; 4.2 черга – з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;

– з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30; 5.1 черга – з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 00:00;

– з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 00:00; 5.2 черга – з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 24:00;

– з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 24:00; 6.1 черга – з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 18:30 та з 23:00 до 24:00;

– з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 18:30 та з 23:00 до 24:00; 6.2 черга – з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00.

Відключення електроенергії в Україні

Нагадуємо, що з початку осені Росія посилила удари по енергетичних об’єктах України, що значно ускладнило ситуацію в енергосистемі. Через це в країні було запроваджено погодинні відключення електроенергії.

Як повідомили в “Укренерго”, завтра, 11 листопада, графіки відключень електроенергії будуть діяти по всіх регіонах України.

Згідно з даними компанії, через російські удари по енергетичній інфраструктурі в більшості областей діятимуть такі обмеження:

з 00:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2 до 3,5 черг;

з 00:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промислових підприємств.

Раніше ми повідомляли, що в Україні стартує програма «Тепла зима», в рамках якої модна отримати 6500 грн допомоги від держави.