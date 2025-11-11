З 7 по 11 листопада в ТЦ «Аврора» проходить грандіозний День шопінгу, і це чудова можливість для кожного здійснити свої покупки. Якщо ви давно мріяли про нові речі, подарунки або хочете оновити свій гардероб, саме час скористатися унікальними знижками до 50%, повідомляє Преса України.

Чому варто відвідати День шопінгу в Аврорі?

Всі ми любимо відчуття, коли бажане стає можливим. Цей День шопінгу — чудова нагода дозволити собі більше без зайвих витрат. Величезні знижки охоплюють широкий асортимент товарів, від модного одягу до аксесуарів та техніки. Більше того, розпродаж триває цілих 5 днів, тому у вас є достатньо часу, щоб встигнути придбати всі бажані товари.

Що можна купити зі знижкою до 50% 11 листопада

Щітка для волосся масажна — 79 грн (знижка 20%)

— 79 грн (знижка 20%) Краб для волосся пластиковий Lovit — 59 грн (знижка 23%)

— 59 грн (знижка 23%) Щітка для волосся масажна антистатична — 55 грн (знижка 44%)

— 55 грн (знижка 44%) Пляшка скляна для олії/оцту — 77 грн (знижка 22%)

— 77 грн (знижка 22%) Колготи жіночі Lette 120 den — 79 грн (знижка 23%)

— 79 грн (знижка 23%) Чашка скляна ребриста — 79 грн (знижка 20%)

— 79 грн (знижка 20%) Пакети майка поліетиленові Optim — 44 грн (знижка 20%)

— 44 грн (знижка 20%) Шкарпетки жіночі демісезонні високі Lette — 29 грн (знижка 26%)

— 29 грн (знижка 26%) Гаманець чоловічий екокожа складний — 109 грн (знижка 27%)

— 109 грн (знижка 27%) Сумка жіноча екокожа класична — 339 грн (знижка 15%)

— 339 грн (знижка 15%) Навушники накладні бездротові — 199 грн (знижка 20%)

— 199 грн (знижка 20%) Сумка чоловіча класична ПВХ — 139 грн (знижка 18%)

— 139 грн (знижка 18%) Сумка жіноча екокожа однотонна — 279 грн (знижка 7%)

Інші акційні товари шукайте на сайті «Аврора».

Як скористатися знижками?

Вибір товарів : Вибирайте те, що вам дійсно хочеться. Універсальні знижки охоплюють різноманітні категорії товарів.

: Вибирайте те, що вам дійсно хочеться. Універсальні знижки охоплюють різноманітні категорії товарів. Швидка покупка : Додавайте товари в кошик, а далі — оформлюйте покупку та отримуйте знижку.

: Додавайте товари в кошик, а далі — оформлюйте покупку та отримуйте знижку. Акційні пропозиції: Крім знижок до 50%, вас чекають додаткові бонуси, які зроблять покупку ще вигіднішою.

Не пропустіть шанс купити все, що давно хотіли, та отримати товари за вигідними цінами. Адже День шопінгу в Аврорі — це ваш шанс здійснити покупки на мрію!

Знижки до 50% — обирай та купуй все, про що мрієш!

Також ми розповідали про товари тижня зі знижкою до 60% в «Сільпо» 6-12 листопада.