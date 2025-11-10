Сьомий епізод ювілейного сезону «Зважені та щасливі» вийшов у неділю, 9 листопада 2025 року, на телеканалі СТБ. Випуск зібрав біля екранів аудиторію, яка уважно стежить за трансформаціями учасників і тим, як із серії в серію змінюються їхні звички та ставлення до себе. Новий епізод логічно продовжує показувати шлях конкурсантів, розпочатий на старті сезону. Про події сьомого випуску десятого сезону повідомляє Преса України з посиланням на СТБ.

Що відомо про 10-й сезон проєкту

Десятий сезон робить акцент на рішенні учасників кардинально змінити спосіб життя та відмовитися від виправдань. Герої не лише зменшують вагу — вони вчаться стабільності, плануванню дня і відповідальності за власні вибори. Глядачі бачать, як корекція раціону та режиму сну поєднується з роботою над емоціями й управлінням стресом. Важливо, що показані не тільки тренування, а й повсякденні виклики, у яких звички або ламаються, або закріплюються. Такий підхід демонструє схуднення як довготривалу поведінкову зміну, а не короткий марафон зусиль.

Що глядачі побачать у 7 випуску

Новий тиждень на проєкті стає серйозним випробуванням: під час командного змагання двоє учасників зійдуть з дистанції через виснаження. Через це команда буде змушена припинити участь у челенджі, що може вплинути на загальний результат перед зважуванням. Глядачі побачать, між ким із учасників спалахне конфлікт і чому тренування раптово зірветься. Чи вдасться команді відновити темп і компенсувати втрати до фінального виміру ваги, покаже сьомий випуск «Зважених та щасливих» 2025.

Попри драматичні моменти, обидві команди продовжать працювати над витривалістю та довірою. В одній із команд відбудеться парне тренування, покликане навчити покладатися на партнера і брати відповідальність за спільний результат. Такі вправи покликані зміцнити командну взаємодію та допомогти учасникам зберегти зосередженість під тиском конкуренції.

Ведучий і тренери

Обличчям сезону є Даніель Салем — він підтримує учасників у кризові миті та допомагає втриматися від емоційних зривів. За тренувальний процес відповідають Марина Боржемська й Олексій Новіков, титулований «Найсильніший чоловік планети». Вони поєднують дисципліну, грамотно розподілені навантаження і психологічну стійкість, аби прогрес був безпечним і стабільним. Команда постійно наголошує на балансі: харчування, відновлення, сон та конструктивна реакція на конфлікти всередині групи. Учасники вчаться фіксувати малі перемоги, щоб не втрачати мотивацію між зважуваннями.

Де дивитися випуск 7 онлайн

Сьомий епізод доступний для перегляду на офіційному сайті СТБ у розділі проєкту, де також можна знайти попередні випуски та анонси. Крім того, програму публікують на сервісі «Телепортал», що зручно для перегляду з різних пристроїв. На офіційному YouTube-каналі виходять найемоційніші моменти тижня, розширені інтерв’ю та бекстейдж-фрагменти. Це дає змогу надолужити пропущене і стежити за особистими історіями учасників без прив’язки до телеефіру.

