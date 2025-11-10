В Україні ветерани, які мають статус учасника бойових дій (УБД), можуть втратити цей статус у визначених законом випадках. У документі чітко прописано підстави, за яких рішення про надання статусу може бути анульоване, що автоматично позбавляє особу пов’язаних соціальних гарантій.

Чому можуть позбавити статусу УБД

Статус учасника бойових дій надає низку пільг і переваг, однак він не є довічним. Відповідно до чинного законодавства України, втратити його можна у кількох випадках:

За скоєння тяжкого злочину. Якщо військовослужбовець під час служби або виконання бойових завдань вчинив умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин.

За скоєння тяжкого злочину. Якщо військовослужбовець під час служби або виконання бойових завдань вчинив умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин.

За власним бажанням. Якщо людина самостійно подає заяву про відмову від статусу УБД.

Такі підстави передбачені законодавством, і рішення ухвалюється після офіційної перевірки відповідними державними структурами.

Які пільги втрачає ветеран після анулювання статусу

Як пояснює Урядовий контактний центр, втрата статусу УБД автоматично тягне за собою припинення всіх соціальних пільг. Це означає, що колишній ветеран втрачає:

право на безоплатне медичне обслуговування;

знижки на оплату житлово-комунальних послуг;

транспортні пільги;

пріоритет у працевлаштуванні.

Крім того, скасування статусу позбавляє людину права на підвищену пенсію, соціальну допомогу, пільги на навчання дітей до 23 років та інші види державної підтримки.

Таким чином, статус учасника бойових дій є не лише символом служіння державі, а й важливою правовою гарантією. Тому ветеранам варто ретельно дотримуватись вимог законодавства, щоб уникнути ризику його втрати.

