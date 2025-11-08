Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену черговими російськими обстрілами, сьогодні в Україні продовжують діяти вимушені заходи обмеження електропостачання. За інформацією енергетиків, вони триватимуть до кінця доби. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Укренерго».

Як повідомили в енергетичній компанії, завтра, 9 листопада, у більшості регіонів країни також буде застосовано обмеження споживання електроенергії. Це дозволить стабілізувати роботу енергосистеми після нових пошкоджень, завданих ворогом по об’єктах критичної інфраструктури.

Графіки погодинних відключень будуть діяти з 00:00 до 23:59 із навантаженням від двох до чотирьох черг. Крім того, для промислових споживачів у той самий проміжок часу запроваджуються графіки обмеження потужності.

Енергетики наголошують, що час і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Тому українців закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Також споживачів просять ощадливо використовувати електроенергію в години, коли вона є. Особливо це стосується вечірніх пікових періодів, коли навантаження на мережу традиційно найбільше.

Представники енергетичних компаній закликають громадян підтримувати стабільність системи та не перевантажувати мережу після увімкнення світла:

«Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок масованих атак Росії по енергетичній інфраструктурі України пошкоджено низку об’єктів генерації та розподілу електроенергії. Через це енергосистема працює в умовах дефіциту потужності, а енергетики змушені застосовувати графіки відключень, щоб запобігти аваріям та зберегти стабільність мереж.

