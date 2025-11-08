Close Menu
Акційні товари в NOVUS 6–12 листопада: що можна придбати зі знижками до 50%

Интересное
У мережі супермаркетів NOVUS діє новий тижневий розпродаж із 6 по 12 листопада 2025 року. Покупцям пропонують вигідні ціни на популярні позиції — від продуктів харчування до товарів для дому, повідомляє Преса України.

Завдяки онлайн-замовленню скористатися акціями можна просто з дому, обравши кур’єрську доставку або самовивіз із найближчого магазину. Оберіть найкращі пропозиції цього тижня та заощаджуйте під час кожної покупки.

Акційні товари тижня (6–12 листопада 2025)

NOVUS підготував знижки в різних категоріях. Серед актуальних позицій:

  • Лікер Baileys Original 17% (0,7 л) — 679 ₴ (≈-25%);
  • Банани (1 кг) — 57,99 ₴ (≈-9%);
  • Куряче стегно охолоджене (~1 кг) — 119 ₴ (≈-25%);
  • Сир Гауда 48% (1 кг) — 329 ₴ (≈-38%);
  • Капуста цвітна (1 кг) — 39,99 ₴ (≈-43%);
  • Вода негазована «Моршинська» 1,5 л — 22,99 ₴ (≈-13%);
  • Томати Ellebi нарізані (400 г) — 44,99 ₴ (≈-31%);
  • Тунець Calvo у власному соку 80 г × 3 шт — 159 ₴ (≈-36%);
  • Серветки Bella Happy №1 універсальні (150 шт) — 59,99 ₴ (≈-30%);
  • Помідори рожеві (1 кг) — 129 ₴ (≈-28%).
Інші знижені товари та спеціальні пропозиції доступні у фірмовому застосунку NOVUS та на їхньому сайті.

Як оформити онлайн-замовлення в NOVUS

  1. Увійдіть до особистого кабінету на сайті або зареєструйтеся.
  2. Оберіть місто й конкретний магазин — система покаже наявні позиції та доступні способи отримання.
  3. Додайте акційні товари до кошика, зваживши, що знижки діють у зазначений період.
  4. Вкажіть зручний час доставки або самовивозу та спосіб оплати (онлайн чи під час отримання).
  5. Підтвердьте замовлення та дочекайтеся кур’єра або заберіть покупки у вибраному супермаркеті.

Чому варто скористатися тижневими акціями

Тиждень з 6 по 12 листопада — слушна нагода зменшити витрати на щоденні покупки. У переліку зі знижками — молочні та м’ясні продукти, овочі, напої та товари для дому. Можливість оформити все онлайн економить час, а доставка чи самовивіз роблять процес максимально зручним.

Також ми розповідали про цінотижики в «Сільпо» 6-12 листопада.

