У столиці затвердили додаткові соціальні гарантії для киян, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Рішення ухвалили на пленарному засіданні Київської міської ради у четвер, 6 листопада, після чого в КМДА уточнили механіку застосування пільг. Йдеться про адресну допомогу людям, які втратили документи або змушені їх терміново поновлювати через воєнні події. Міська влада наголошує, що нові правила покликані спростити доступ до базових послуг і пришвидшити відновлення правового статусу заявників. Водночас у міськраді підкреслюють, що рішення підтримала більшість депутатів. Про це повідомляє Преса України із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про яке рішення столичної влади йдеться

Київрада схвалила звільнення постраждалих мешканців від сплати міської частини адміністративного збору — у розмірі 70% — за оформлення або обмін низки ключових документів. Насамперед це стосується посвідчень, що ідентифікують особу, а також паперів, які підтверджують громадянство України. За словами депутатки Київради Людмили Ковалевської, саме такий підхід дозволить швидше відновлювати документи людям, які пережили обстріли, окупацію чи інші наслідки війни. Передбачається, що пільга діятиме під час первинного звернення та подальших процедур обміну, якщо вони прямо пов’язані з воєнними обставинами.

Як працюватиме «пільговий механізм»

Заявнику потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або підрозділу Державної міграційної служби (ДМС) із документом від органу досудового розслідування про визнання його потерпілим у межах кримінального провадження. На підставі цього підтвердження застосовується 70% знижка саме на міську частину адмінзбору за послугу з оформлення чи обміну документів. Решта складових платежу, якщо вони встановлені загальнодержавними нормативами, розраховуватимуться за чинними правилами. Такий алгоритм, підкреслюють у міській раді, дає змогу оперативно відновити доступ до адміністративних і соціальних послуг — від оформлення допомог до користування сервісами електронної ідентифікації.

Які документи охоплює рішення

Пільга поширюється на адміністративні послуги, пов’язані з:

документами, що посвідчують особу;

документами, які підтверджують громадянство України.

У кожному випадку застосування знижки залежатиме від наявності підтвердження статусу потерпілого та конкретного переліку послуг, які надаються ЦНАП або ДМС. За потреби фахівці центрів мають консультувати заявників щодо пакету документів і порядку звернення.

Подальші кроки

Окремо Київрада має намір звернутися до Кабінету Міністрів України з ініціативою на державному рівні врегулювати безплатну заміну документів для осіб, житло яких було знищене або пошкоджене внаслідок війни. У міській раді вважають, що ухвалення відповідного рішення урядом забезпечить єдиний підхід по всій країні та зменшить фінансовий тиск на постраждалі родини. Столична влада, зі свого боку, заявляє про готовність і надалі розширювати адресні інструменти підтримки для мешканців, які постраждали від російської агресії.

