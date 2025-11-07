Renault відродила мініатюрний хетчбек Twingo — легенду 90-х, яку й досі обожнюють фанати. Компанія представила нове покоління моделі у сучасній електричній версії з акцентом на міську мобільність та доступність. Про це повідомляє Преса України з посиланням на НВ.

Дизайн зберігає впізнавану «веселу» стилістику Twingo, переосмислену під сучасні пропорції та світлотехніку, тож авто має виглядати яскраво навіть у щільному міському потоці. За попередніми характеристиками електромотор розвиває 82 к.с., що має забезпечити жвавий розгін у міському режимі та впевнений темп на заміських дорогах. Максимальна швидкість заявлена на рівні 130 км/год, що відповідає типові для електроміський класу.

Renault Twingo 2026

Запас ходу до 260 км орієнтований на щоденні поїздки, коли важливі короткі цикли «дім-робота-справи» та можливість заряджатися вночі. Для більшості сценаріїв користування в мегаполісі такого діапазону вистачає на кілька днів без підзарядки, залежно від стилю їзди та погодних умов. Перехід на електротягу також означає суттєве зниження локальних викидів і тишу в салоні, що додає комфорту у заторах та на вузьких вулицях. Оновлений Twingo покликаний стати доступним вступом у світ електромобільності для тих, хто шукає компактне, просте у щоденному використанні авто. Разом із тим виробник робить ставку на емоційний образ моделі, що історично виділявся серед конкурентів.

У продаж новинка має вийти у 2026 році за орієнтовною ціною близько €20 000. Такий ціновий діапазон позиціонує електричний Twingo в сегменті доступних міських електрокарів і може розширити аудиторію за рахунок водіїв, які раніше розглядали тільки бензинові «мікрокарі». Остаточні технічні параметри, перелік комплектацій і деталі щодо ринків появи виробник повідомить ближче до старту продажів. Очікується, що модель запропонує повний набір базових систем безпеки та сучасні мультимедійні можливості, потрібні для щоденної експлуатації. Для українських покупців питання термінів поставок і локальної ціни традиційно залежатиме від офіційних оголошень імпортера.

