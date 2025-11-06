Close Menu
Як вимикатимуть світло в Києві сьогодні, 6 листопада

У столиці на 6 листопада діятимуть нові графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів.
У столиці на 6 листопада діятимуть нові графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на інформацію компанії ДТЕК у Telegram.

Згідно з даними енергетичної компанії, на завтра плануються наступні періоди відключень:

  • 1.1 черга — відключення з 16:00 до 17:00;
  • 1.2 черга — відключення з 20:30 до 22:00;
  • 2.1 черга — відключення з 20:30 до 22:00;
  • 2.2 черга — відключення з 20:30 до 22:00;
  • 3.1 черга — відключення з 08:00 до 10:00;
  • 3.2 черга — відключення з 16:00 до 17:30;
  • 4.1 черга — відключення з 14:00 до 17:30;
  • 4.2 черга — відключення з 14:00 до 17:30;
  • 5.1 черга — відключення з 17:00 до 21:00;
  • 5.2 черга — відключення з 17:00 до 20:00;
  • 6.1 черга — відключення з 17:00 до 21:00;
  • 6.2 черга — відключення з 17:00 до 21:00.
Відключення світла в Україні

В окремих регіонах України все ще діють графіки відключень електроенергії через пошкодження енергетичних об’єктів в результаті російських обстрілів.

Раніше компанія “Укренерго” попереджала, що на 6 листопада для побутових споживачів будуть введені графіки погодинних відключень з обмеженнями від 0,5 до 2 черг. Вони охоплюватимуть період з 08:00 до 22:00.

Також у цей період енергетики запровадять обмеження на споживання електроенергії для промислових підприємств.

“Укренерго” закликає українців до більш економного використання електроенергії, оскільки в останні дні спостерігається стабільно високий рівень споживання.

