Тепер українці можуть актуалізувати дані про своє місце проживання не лише на порталі “Дія”, а й безпосередньо через мобільний застосунок. Для цього достатньо мати під рукою смартфон.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на першого віцепрем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на своїй сторінці у Facebook.

Як скористатися послугою: покрокова інструкція

Міністр розповів, що українці тепер можуть оновлювати дані про місце проживання через мобільний застосунок “Дія”. Це значно спрощує процес, оскільки раніше актуалізацію можна було зробити тільки через портал “Дія”, а тепер — через зручний додаток на смартфоні.

Щоб скористатися новою послугою, необхідно виконати кілька простих кроків:

Авторизуйтеся у застосунку “Дія”. Перейдіть до розділу “Сервіси”. Оберіть “Місце проживання”. Виберіть опцію “Актуалізація даних місця проживання”. Перейдіть на вебсайт і натисніть “Подати заяву”. Перевірте інформацію і підпишіть її електронним підписом.

Після цього результат опрацювання буде надісланий до застосунку.

Для кого доступний сервіс і чому він важливий

Федоров зазначив, що цю послугу можна використовувати як для себе, так і для своєї дитини. Для цього в “Дії” повинні бути такі дані:

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

Один із біометричних документів — ID-картка чи закордонний паспорт.

Водночас сервіс недоступний для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) — в Автономній Республіці Крим та окремих районах Донецької й Луганської областей.

Міністр підкреслив, що актуальна інформація про місце проживання необхідна для безперешкодного доступу до державних послуг, таких як:

Оформлення документів;

Запис дитини до дитячого садка або університету.

