Навчання Python і ШІ: 5 безкоштовних курсів з сертифікатами від провідних компаній

У цифрову еру навички роботи з Python і штучним інтелектом (ШІ) стають надзвичайно важливими.
Дяченко Олена  Наука и технологии
У цифрову еру навички роботи з Python і штучним інтелектом (ШІ) стають надзвичайно важливими. Преса України ділиться добіркою з п’яти безкоштовних онлайн‑курсів, які допоможуть вам освоїти нейромережі, машинне навчання й Python з сертифікацією від провідних IT‑компаній.

Список курсів

  1. Google — Machine Learning Crash Course
    Курс від Google з практичним ухилом: понад 40 годин вправ, робота з TensorFlow та кейсами з реальними даними. Навчання безкоштовне, але сертифікат не надається — є бейджі за модулі.
  2. IBM — AI Engineering Professional Certificate
    Курс, який пропонує глибоку практику з NLP, машинного навчання та Deep Learning. Є безплатний режим для проходження курсу без сертифіката, але з можливістю пройти всю програму.
  3. Microsoft — Python for Beginners
    Курс, що складається з понад 30 коротких уроків, ідеально підходить для початківців, які хочуть навчитися Python.
  4. DeepLearning AI — Generative AI with LLMs
    Курс від команди Ендрю Їна, що навчає працювати з великими мовними моделями (LLM) і створювати продумані промпт-системи. Сертифікат додається по завершенню курсу.
  5. Kaggle Learn — Python & Machine Learning Tracks
    Міні-курси з Python, pandas, машинного навчання та ШІ. Стислий формат з максимумом корисної інформації для тих, хто хоче швидко отримати знання та навички.

Як зареєструватися

  • Перейдіть на сайт відповідної платформи та зареєструйтесь або увійдіть в акаунт.
  • Виберіть курс і натисніть «Записатися».
  • Для безкоштовного доступу виберіть режим «audit» або «freemium» (деякі курси доступні безкоштовно, але сертифікат може бути платним).
  • Після завершення курсу або модуля отримайте сертифікат або бейдж, який можна додати в своє резюме чи профіль на LinkedIn.

На що звернути увагу

  • В курсі Google сертифікат не видається, але можна отримати бейджі за виконання завдань.
  • У курсі IBM безкоштовний доступ до матеріалів, але сертифікат може вимагати оплату.
  • Перевіряйте умови для кожного курсу: сертифікат може бути платним, але сам курс — безкоштовним.

Чому варто спробувати

  • Онлайн‑формат і безкоштовний доступ до навчання дозволяють навчатись у зручний час.
  • Сертифікати від великих компаній додають ваги вашому резюме.
  • Практичний формат курсів дозволяє отримати корисні навички для роботи в сфері технологій.
  • Ці курси підходять як для новачків, так і для тих, хто вже має базові знання і хоче вдосконалити свої навички.

Не пропустіть можливість отримати знання з одного з найперспективніших напрямків сучасної індустрії!

