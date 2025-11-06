У цифрову еру навички роботи з Python і штучним інтелектом (ШІ) стають надзвичайно важливими. Преса України ділиться добіркою з п’яти безкоштовних онлайн‑курсів, які допоможуть вам освоїти нейромережі, машинне навчання й Python з сертифікацією від провідних IT‑компаній.
Список курсів
- Google — Machine Learning Crash Course
Курс від Google з практичним ухилом: понад 40 годин вправ, робота з TensorFlow та кейсами з реальними даними. Навчання безкоштовне, але сертифікат не надається — є бейджі за модулі.
- IBM — AI Engineering Professional Certificate
Курс, який пропонує глибоку практику з NLP, машинного навчання та Deep Learning. Є безплатний режим для проходження курсу без сертифіката, але з можливістю пройти всю програму.
- Microsoft — Python for Beginners
Курс, що складається з понад 30 коротких уроків, ідеально підходить для початківців, які хочуть навчитися Python.
- DeepLearning AI — Generative AI with LLMs
Курс від команди Ендрю Їна, що навчає працювати з великими мовними моделями (LLM) і створювати продумані промпт-системи. Сертифікат додається по завершенню курсу.
- Kaggle Learn — Python & Machine Learning Tracks
Міні-курси з Python, pandas, машинного навчання та ШІ. Стислий формат з максимумом корисної інформації для тих, хто хоче швидко отримати знання та навички.
Як зареєструватися
- Перейдіть на сайт відповідної платформи та зареєструйтесь або увійдіть в акаунт.
- Виберіть курс і натисніть «Записатися».
- Для безкоштовного доступу виберіть режим «audit» або «freemium» (деякі курси доступні безкоштовно, але сертифікат може бути платним).
- Після завершення курсу або модуля отримайте сертифікат або бейдж, який можна додати в своє резюме чи профіль на LinkedIn.
На що звернути увагу
- В курсі Google сертифікат не видається, але можна отримати бейджі за виконання завдань.
- У курсі IBM безкоштовний доступ до матеріалів, але сертифікат може вимагати оплату.
- Перевіряйте умови для кожного курсу: сертифікат може бути платним, але сам курс — безкоштовним.
Чому варто спробувати
- Онлайн‑формат і безкоштовний доступ до навчання дозволяють навчатись у зручний час.
- Сертифікати від великих компаній додають ваги вашому резюме.
- Практичний формат курсів дозволяє отримати корисні навички для роботи в сфері технологій.
- Ці курси підходять як для новачків, так і для тих, хто вже має базові знання і хоче вдосконалити свої навички.
Не пропустіть можливість отримати знання з одного з найперспективніших напрямків сучасної індустрії!
