У цифрову еру навички роботи з Python і штучним інтелектом (ШІ) стають надзвичайно важливими. Преса України ділиться добіркою з п’яти безкоштовних онлайн‑курсів, які допоможуть вам освоїти нейромережі, машинне навчання й Python з сертифікацією від провідних IT‑компаній.

Список курсів

Google — Machine Learning Crash Course

Курс від Google з практичним ухилом: понад 40 годин вправ, робота з TensorFlow та кейсами з реальними даними. Навчання безкоштовне, але сертифікат не надається — є бейджі за модулі. IBM — AI Engineering Professional Certificate

Курс, який пропонує глибоку практику з NLP, машинного навчання та Deep Learning. Є безплатний режим для проходження курсу без сертифіката, але з можливістю пройти всю програму. Microsoft — Python for Beginners

Курс, що складається з понад 30 коротких уроків, ідеально підходить для початківців, які хочуть навчитися Python. DeepLearning AI — Generative AI with LLMs

Курс від команди Ендрю Їна, що навчає працювати з великими мовними моделями (LLM) і створювати продумані промпт-системи. Сертифікат додається по завершенню курсу. Kaggle Learn — Python & Machine Learning Tracks

Міні-курси з Python, pandas, машинного навчання та ШІ. Стислий формат з максимумом корисної інформації для тих, хто хоче швидко отримати знання та навички.

Як зареєструватися

Перейдіть на сайт відповідної платформи та зареєструйтесь або увійдіть в акаунт.

Виберіть курс і натисніть «Записатися».

Для безкоштовного доступу виберіть режим «audit» або «freemium» (деякі курси доступні безкоштовно, але сертифікат може бути платним).

Після завершення курсу або модуля отримайте сертифікат або бейдж, який можна додати в своє резюме чи профіль на LinkedIn.

На що звернути увагу

В курсі Google сертифікат не видається, але можна отримати бейджі за виконання завдань.

У курсі IBM безкоштовний доступ до матеріалів, але сертифікат може вимагати оплату.

Перевіряйте умови для кожного курсу: сертифікат може бути платним, але сам курс — безкоштовним.

Чому варто спробувати

Онлайн‑формат і безкоштовний доступ до навчання дозволяють навчатись у зручний час.

Сертифікати від великих компаній додають ваги вашому резюме.

Практичний формат курсів дозволяє отримати корисні навички для роботи в сфері технологій.

Ці курси підходять як для новачків, так і для тих, хто вже має базові знання і хоче вдосконалити свої навички.

Не пропустіть можливість отримати знання з одного з найперспективніших напрямків сучасної індустрії!

