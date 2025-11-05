У столиці в середу, 5 листопада, знову діятимуть планові обмеження електропостачання. Тривалість відключень у кожній черзі може сягати до 4 годин.
Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключення світла в Києві на 5.11
За інформацією ДТЕК, на сьогодні заплановано такі інтервали без електрики:
- 1.1 черга — відсутність світла з 14:00 до 18:00;
- 1.2 черга — відсутність світла з 14:00 до 18:00;
- 2.1 черга — без електроенергії з 16:00 до 19:30;
- 2.2 черга — без електроенергії з 16:00 до 19:30;
- 3.1 черга — відключення з 07:00 до 11:00;
- 3.2 черга — відключення з 07:00 до 11:00 та додатково з 19:00 до 21:00;
- 4.1 черга — не буде світла з 17:30 до 21:00;
- 4.2 черга — не буде світла з 17:30 до 21:00;
- 5.1 черга — перерва в постачанні з 10:30 до 14:30;
- 5.2 черга — перерва в постачанні з 10:30 до 14:30;
- 6.1 черга — електропостачання протягом усього дня;
- 6.2 черга — електропостачання протягом усього дня.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, від початку осені РФ посилила масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Спершу удари були сконцентровані по об’єктах енергетики в прикордонних з Росією областях. Згодом російські війська розширили напрямки обстрілів, унаслідок чого зазнали пошкоджень енергооб’єкти в Києві та Київській області.
Також варто нагадати, що в Україні стартує програма «Тепла зима».