У столиці в середу, 5 листопада, знову діятимуть планові обмеження електропостачання. Тривалість відключень у кожній черзі може сягати до 4 годин.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла в Києві на 5.11

За інформацією ДТЕК, на сьогодні заплановано такі інтервали без електрики:

1.1 черга — відсутність світла з 14:00 до 18:00;

1.2 черга — відсутність світла з 14:00 до 18:00;

2.1 черга — без електроенергії з 16:00 до 19:30;

2.2 черга — без електроенергії з 16:00 до 19:30;

3.1 черга — відключення з 07:00 до 11:00;

3.2 черга — відключення з 07:00 до 11:00 та додатково з 19:00 до 21:00;

4.1 черга — не буде світла з 17:30 до 21:00;

4.2 черга — не буде світла з 17:30 до 21:00;

5.1 черга — перерва в постачанні з 10:30 до 14:30;

5.2 черга — перерва в постачанні з 10:30 до 14:30;

6.1 черга — електропостачання протягом усього дня;

6.2 черга — електропостачання протягом усього дня.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, від початку осені РФ посилила масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Спершу удари були сконцентровані по об’єктах енергетики в прикордонних з Росією областях. Згодом російські війська розширили напрямки обстрілів, унаслідок чого зазнали пошкоджень енергооб’єкти в Києві та Київській області.

Також варто нагадати, що в Україні стартує програма «Тепла зима».