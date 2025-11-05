У Луїсвіллі (штат Кентуккі, США) увечері 4 листопада під час зльоту розбився вантажний літак поштової компанії UPS типу McDonnell Douglas MD-11F. Після відриву від смуги борт набрав незначну висоту, загорівся та впав поблизу летовища Louisville Muhammad Ali International, спричинивши потужний вибух і пожежу. Влада повідомила щонайменше про сім загиблих і одинадцятьох поранених; серед загиблих — троє членів екіпажу, а також люди на землі. Кількість жертв можуть уточнювати, адже рятувальники продовжують пошукові роботи на місці інциденту. Поліція та медики працювали на великих осередках займання, що поширилися на прилеглу промислову зону. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Reuters.

Подробиці

Літак виконував рейс до Гонолулу та був заправлений на тривалий переліт, що ускладнило гасіння пожежі. Очевидці бачили полум’я на крилі під час розбігу та зльоту, після чого борт втратив керованість. Через аварію влада запровадила режим «залишайтеся вдома» в радіусі кількох миль від аеропорту, а частину доріг перекрили. Аеропорт тимчасово призупиняв роботу для оцінки безпеки смуг і прибирання уламків.

UPS підтвердила факт катастрофи та співпрацює з органами влади. Розслідування причин падіння очолила Національна рада з безпеки на транспорті США за участі Федерального авіаційного управління. Попередня увага слідчих зосереджена на тому, чому літак не зміг продовжити політ після відмови одного з елементів силової установки; остаточні висновки оприлюднять після аналізу самописців і технічної документації.

Катастрофа сталася біля всесвітнього хабу UPS Worldport у Луїсвіллі — одному з найбільших вантажних авіавузлів США. Тимчасова зупинка операцій у хабі вплинула на обробку кореспонденції та посилок і може мати короткострокові логістичні наслідки для клієнтів у різних регіонах. За даними місцевої влади, на місці працювали сотні рятувальників, а мешканців просили уникати району аварії до завершення робіт.

