Щочетверга мережа «Сільпо» оновлює добірку вигідних пропозицій у форматі «Цінотижики». У період із 30 жовтня по 5 листопада покупці можуть знайти знижені ціни на продукти харчування, побутові товари та інші популярні позиції. Актуальні добірки доступні на сайті та в мобільному застосунку, передає Преса України. Тож перевіряйте щотижня, аби не проґавити улюблені товари за найкращими умовами.

У «Сільпо» знову стартувала оновлена версія акції «Ціна тижня», яка тепер називається «Цінотижики» та виходить щочетверга з новими пропозиціями на хіти попиту.

Що таке цінотижики

«Цінотижики» — це перелік товарів тижня зі знижками, який автоматично оновлюється щочетверга. Пропозиції діють у всіх супермаркетах мережі по Україні, а також у форматі онлайн-покупок та в офіційному застосунку. Щотижня покупці можуть обрати з десятків акційних позицій — від свіжих фруктів, м’яса та молочних продуктів до засобів для прибирання, догляду за домом і побутової хімії.

»Цінотидики» 30.10-5.11

«Цінотижики» в «Сільпо» з 30 жовтня по 5 листопада: де шукати акційні товари

Щоб побачити, які саме пропозиції діють у вашому місті, зайдіть на silpo.ua або відкрийте мобільний застосунок і вкажіть адресу потрібного супермаркету. Система сформує персональний перелік акційних товарів саме для обраної торговельної точки. Програма охоплює всі регіони — зокрема Київ, Львів, Дніпро, Харків, Одесу, Тернопіль, Чернівці, Херсон, Миргород, Павлоград та інші міста по країні.

»Цінотидики» 30.10-5.11

Як замовити цінотижики з доставкою

Акційні позиції можна придбати онлайн із доставкою додому або забрати самостійно в обраному магазині. Це дозволяє поєднати економію з комфортом: ви плануєте покупки заздалегідь, обираєте зручний час отримання та контролюєте наявність прямо в застосунку.

Для цього:

відкрийте сайт або застосунок «Сільпо»;

увійдіть до свого облікового запису, щоб накопичувати балобонуси за покупки;

оберіть адресу доставки або визначте супермаркет для самовивозу;

додайте товари з добірки «Цінотижики» до кошика та зафіксуйте зручний час отримання;

дочекайтеся кур’єра з замовленням або заберіть покупки без черги на окремій касі самовивозу.

»Цінотидики» 30.10-5.11

«Цінотижики» в «Сільпо»: чому варто придивитися

Тижневі знижки допомагають суттєво зменшити витрати на регулярні покупки й охоплюють не лише продукти, а й товари для дому, дітей та улюбленців. Додатково мережа періодично запускає супутні пропозиції — наприклад, безкоштовну доставку або спеціальні дисконти на окремі категорії. Тож варто переглядати добірку щочетверга, аби вчасно скористатися найвигіднішими умовами саме у вашому місті.

Раніше ми розповідали про щоденні продукти, які можуть гальмувати схуднення.