Компанія Apple запустила оновлення iOS 26.1 для сумісних моделей iPhone. У релізі з’явився ряд помітних налаштувань інтерфейсу, нові опції керування жестами, а також розширення мовної підтримки в сервісах і функціях компанії. Про головні зміни, що з’явилися в цій версії, розповідає Преса України з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Нові параметри Liquid Glass

Ключове доповнення iOS 26.1 — перемикач оформлення Liquid Glass. Тепер у налаштуваннях можна обрати один із двох варіантів: прозорий (як у версії iOS 26) або тонований, що зменшує прозорість системних елементів — сповіщень, панелей вкладок тощо. Шлях: Налаштування → Екран і яскравість → Liquid Glass. Аналогічний пункт з’явився на iPad і Mac (у macOS: Налаштування → Оформлення → Liquid Glass), хоча візуальна різниця там менш виразна.

Вимкнення жесту відкриття камери з екрана блокування

Вперше за тривалий час з’явилась можливість відключити свайп для швидкого запуску камери зі заблокованого екрана. Перемикач розташовано тут: Налаштування → Камера → Свайп з екрана блокування. Опція стане у пригоді тим, у кого камера запускається випадково, адже нині існують й інші способи швидкого доступу — кнопка «Камера» на локскрині, «Ліхтарик», а також апаратні елементи керування на нових iPhone.

Інші оновлення

Apple Intelligence отримала ширшу мовну підтримку: додано китайську (традиційну), датську, нідерландську, норвезьку, португальську, шведську, турецьку та в’єтнамську.

Live Translation для AirPods тепер працює з китайською (спрощеною і традиційною), італійською, японською та корейською.

• Стрімінговий сервіс Apple TV+ перейменовано на Apple TV, оновлено іконку та оформлення застосунку.

У «Налаштуваннях» з’явився розділ Local Capture: можна обрати місце збереження локальних записів і активувати режим «лише аудіо».

Будильник відтепер вимикається жестом «слайд для зупинки» замість кнопки, що зменшує ризик випадкового скасування сигналу.

У «Музиці» додано нові свайпи для швидшого перемикання треків.

Кому доступна iOS 26.1

Оновлення розраховане на:

iPhone 11 і новіші моделі;

iPhone SE (2-го покоління та новіші);

iPhone Air.

