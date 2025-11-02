Одинадцятий епізод найпопулярнішого кулінарного шоу країни вийшов у суботу, 1 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ. У цьому епізоді глядачі спостерігатимуть за новими кулінарними двобоями, жорсткими рішення суддів і ще один кроком учасників до омріяного білого фартуха. Про новий випуск шоу та де дивитися його онлайн розповідає Преса України з посиланням на «Хрещатик».

Що глядачі побачили у десятому випуску

У десятому випуску, що вийшов 25 жовтня, учасники зійшлися у форматі «аматори проти професіоналів». До кухні повернулися суперфіналісти попередніх сезонів, а команди готували концептуальні страви, намагаючись перевершити досвід і швидкість майстрів. Судді — Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська — високо оцінили подачі та командну взаємодію, однак наголосили: змагання входить у вирішальну фазу, і місця для помилок майже не залишилося.

Під час «битви чорних фартухів» напруга сягнула максимуму: завдання вимагало одночасної точності, темпу та творчого мислення. За підсумками перевірки дві учасниці залишили проєкт, а решта усвідомили, що подальший шлях до фіналу вимірюється не лише смаком, а й умінням зберігати холодну голову під тиском часу. Саме цей епізод став переломним — на кухні залишилися найстійкіші претенденти на звання найкращого кухаря-аматора України.

Що очікує на глядачів в одинадцятому випуску

Перший конкурс судді охрестили днем неочікуваних розворотів і зламаних прогнозів. Вони попередили, що на учасників чекає експеримент і для кухарів-аматорів, і для журі: запрошений експерт має вузьку спеціалізацію, тож завданням було «обвести його навколо пальця» — точніше, заплутати його смакові рецептори. Гостем став Алік Мкртчян — фіналіст першого сезону «МастерШеф. Професіонали» та справжній гурман м’яса. У цьому випробуванні Алік не лише дегустував, а й мав визначити, який саме білок використано в поданій страві. Команди сформувалися так: синіх очолила Єва, у червоних капітанувала Дар’я, а жовтих повела Галина.

За умовами раунду кожен учасник готував одну страву у двох копіях, де головним акцентом був конкретний білок. Ключова місія — так замаскувати джерело білка, аби Алік не розкусив, що саме лежить в основі. Судді наголосили: технік, щоб змінити структуру м’яса, безліч, тож доведеться застосувати максимум навичок і знань, аби збити експерта з пантелику. Прихований від гостя нюанс полягав у тому, що щонайменше половина страв кожної команди мала бути виконана з використанням рослинного замінника м’яса. Одну порцію куштував Алік, іншу — основні судді. Якщо експерт не вгадував білок, оцінювання відбувалося за 10-бальною шкалою; якщо ж влучав — команда отримувала бали за 5-бальною системою.

Після напружених дегустацій і підрахунків найсильнішою виявилася жовта команда, а Галина заслужено здобула шеф-ніж. Найменше пощастило синім — вони програли, і Єва з Наталею отримали чорні фартухи. Та на цьому інтриги не завершилися, адже попереду чекав другий етап, який кардинально змінював розклад сил і давав шанс тим, кого зазвичай недооцінюють. Атмосфера на кухні стала ще більш напруженою, бо на кону були не лише бали, а й репутація.

Другий раунд стартував із промови суддів: настав момент, коли «останні стануть першими», а непопулярні рішення визначать результат. У центрі уваги опинилася трійка так званих андердогів — учасників, яких зазвичай обирають до команд в останню чергу. Ними стали Ігор, Євген та Ксенія. Вони сформували власну жовту команду й отримали право розподілити решту учасників. У підсумку вийшли чотири трійки: сині — Галина, Сашко, Дар’я; червоні — Єва, Наталя, Гарік; зелені — Юра, Віка, Олександр; жовті (андердоги) — Ігор, Євген, Ксенія.

Кожному з андердогів дали можливість довести, що ярлик «слабкої ланки» — несправедливий. Вони по черзі обирали суперників із кожної команди та визначали страву для поєдинку. Ігор протистояв Наталі, Вікторії та Дар’ї; Ксенія змагалася з Олександром, Сашком і Гаріком; Євген виходив проти Галини, Юри та Єви. За кожною четвіркою стежили судді, оцінюючи роботи за шкалою від 1 до 4 балів: найкраща тарілка брала максимум, найслабша — мінімум. Кожен бал міг змінити розклади, тому учасники ризикували з техніками й смаками, щоб вирвати перевагу.

Фінальні підрахунки виявилися безжальними: сині зібрали 11 балів і стали лідерами другого конкурсу, червоні набрали 8, а зелені та жовті завершили з рівними показниками — по 5 балів. За підсумком саме Юрій і Ксенія отримали чорні фартухи та опинилися під загрозою в наступних випусках. Так завершився насичений 11-й епізод, який дав шанс недооціненим, але водночас чітко окреслив претендентів на подальшу боротьбу.

Хто залишив «МастерШеф» у 11 випуску

«Битва чорних» цього тижня перетворилася на справжню перевірку витримки та креативності для аматорів кулінарії. Кожному учаснику потрібно було створити лише одну страву — основну або десерт — використовуючи п’ять консервів, вибраних наосліп. Завдання вимагало не просто поєднати вміст банок, а повністю замаскувати «консервний» характер інгредієнтів у готовому результаті. Кухня наповнилася нестандартними комбінаціями та сміливими ідеями, адже будь-яка помилка одразу ставала помітною на тарілці. Судді очікували ресторанного рівня смаку й подачі попри обмеження.

Поруч із консервами учасники могли підсилити смак не більше ніж п’ятьма продуктами з комори, що змушувало ретельно продумувати кожен крок. На виконання випробування було відведено 60 хвилин, тож темп роботи залишався максимально напруженим від старту до фіналу. Помилки в балансі, текстурі чи презентації коштували надто дорого, адже в «битві чорних» шансів на виправлення майже немає. Після дегустації та обговорення журі оголосило свій вердикт – проєкт покинула Ксенія Воробйова.

Ксенія Воробьйова

Де дивитися онлайн випуск 11 від 1.11

11 випуску «МастерШеф 16 сезону» вже можна переглянути на офіційному сайті stb.ua та на платформі Телепортал, де доступні всі епізоди сезону у високій якості.

