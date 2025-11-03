Українські сервіси відео за запитом розпочали видалення фільмів і серіалів, у яких знімався російський актор Юрій Колокольніков. Після оновлення каталогів користувачі помітили зникнення окремих популярних тайтлів, зокрема четвертого сезону «Гри престолів» і трилера «Тенет», а також низки інших проєктів. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Кіно 24.

Платформи діють у межах державної політики обмежень щодо осіб із переліку діячів культури, чия діяльність підпадає під заборони згідно із законом «Про кінематографію». Рішення ухвалено після оцінки висловлювань і творчої активності актора, які, за даними правоохоронних органів, співзвучні з кремлівськими наративами, а також через участь у проєктах, що фінансувалися російською державою. Ініціатором внесення Колокольнікова до переліку виступила Служба безпеки України, а Мінкультури затвердило зміни 21 серпня, що дало правову підставу для чистки бібліотек на стрімінгах.

Які фільми та серіали зникли з українських платформ

Після набуття чинності обмежень каталоги сервісів почали «очищувати» від контенту з участю актора: недоступними стали четвертий сезон «Гри престолів», третій сезон «Білого лотоса», стрічка Крістофера Нолана «Тенет» і супергеройський екшн «Крейвен». Цей перелік не є вичерпним і може розширюватися в міру перевірки прав і вмісту бібліотек. На момент підготовки матеріалу контент із Колокольніковим знято для українських користувачів на низці майданчиків, серед яких «Київстар ТБ», Megogo та HBO Max, а також у партнерських кабельних/OTT-сервісів. Платформи повідомляють, що працюють над синхронізацією обмежень у мобільних застосунках, вебверсіях і на смарт-ТВ, тож поодинокі затримки відображення можливі протягом перехідного періоду. Користувачам радять оновити застосунки й повторно перевіряти доступність тайтлів після оновлення кешу.

Що роблять державні органи та правовласники

Держкіно розіслало медіагрупам і дистриб’юторам приписи щодо зняття з ефіру та з каталогів усіх фільмів і серіалів з участю Колокольнікова, доступних на території України. Паралельно відомство веде переговори з міжнародними правовласниками, щоб технічно обмежити доступ українських користувачів до відповідних тайтлів на глобальних платформах і в регіональних версіях сервісів. Окремо 28 серпня Держкіно відмовило у видачі прокатного посвідчення кримінальному трилеру Даррена Аронофскі Caught Stealing («Спіймати на гарячому») через участь у фільмі Юрія Колокольнікова та Антона Кукушкіна, що унеможливлює легальний показ картини в українських кінотеатрах. Регулятор підкреслює, що рішення стосується нових і наявних релізів, а контроль за виконанням здійснюється разом із профільними структурами та платформами розповсюдження.

Хто такий Юрій Колокольніков і чому його роботи потрапили під заборону

Юпій Колокольніков — російський актор, який має громадянство Росії та Канади й відомий ролями в міжнародних проєктах, серед яких «Гра престолів», «Тенет» і пригодницький фільм «Чарівник Смарагдового міста». Водночас він продовжував працювати в російській індустрії після 2014 року і в період повномасштабного вторгнення; зокрема, у 2024 році зіграв головну роль у постапокаліптичній драмі «Останній Ронін» режисера Макса Шишкіна, що вироблялася студією «Централ Партнершип», яка входить до холдингу «Газпром-Медіа». Публічних заяв, у яких актор однозначно засуджує агресію проти України, він не робив, натомість неодноразово зʼявлявся в проєктах, що отримували підтримку з боку державних або афілійованих із державою структур Росії. Сукупність цих факторів і стала аргументом для застосування обмежень у межах українського законодавства.

Що це означає для глядачів і ринку

Для користувачів українських сервісів означені тайтли залишатимуться недоступними доти, доки діятимуть обмеження, а міжнародні каталоги — навіть якщо показують наявність фільму чи серіалу — можуть не давати можливості довести програвання до кінця або відмовляти в доступі за геолокацією. Власники прав і локальні партнери нині переглядають угоди, щоб уникнути порушень, і проводять додаткові технічні фільтрації. Для індустрії це створює тимчасовий «вакуум» у деяких популярних франшизах, який сервіси намагатимуться заповнити альтернативними ліцензіями та локальним контентом. Ситуація розвивається, і в разі появи нових рішень Мінкульту або Держкіно переліки заборонених позицій можуть оновлюватися; про зміни платформи зазвичай повідомляють у своїх офіційних каналах і довідкових розділах.

