На початку листопада 2025 року очікується серія геомагнітних збурень. Оперативні прогнози кількох профільних центрів (NOAA, ESA SWE, SpaceWeather) вказують на підвищену сонячну активність у проміжку 3–7 листопада, коли ймовірні помірні та епізодично сильні події рівня G1–G2.

Преса України з посиланням на РБК-Україна зібрала ключові оцінки вчених щодо магнітних бур, можливий вплив на самопочуття та базові поради, як полегшити стан у цей період.

Прогноз геомагнітних бур

За оцінками моделей (NOAA, NASA SDO, ESA SWE) на старті місяця можливі кілька хвиль коливань геомагнітного фону.

3–4 листопада — очікується помірна активність (Kp до 4).

— очікується помірна активність (Kp до 4). 5 листопада — можливий короткочасний пік до G2.

— можливий короткочасний пік до G2. 6–7 листопада — зниження інтенсивності, але не виключені залишкові збурення.

Такі значення вважаються помірними, однак для метеочутливих людей і частини технічних систем вони можуть бути помітними.

Що таке магнітна буря

Геомагнітна буря виникає, коли потоки заряджених частинок із Сонця взаємодіють із магнітним полем Землі.

Інтенсивність подій оцінюють за K-індексом (0–9):

Kp 4–5 — слабка буря (рівень G1), зазвичай викликає помірний дискомфорт.

Kp 6–7 — сильніші бурі (G2–G3), можливі короткі збої в енергосистемах і навігації.

Вплив на техніку та зв’язок

Під час збурень змінюються умови в іоносфері, що здатне позначатися на:

супутникових системах і GPS-навігації;

радіозв’язку (особливо КХ-діапазони);

окремих елементах енергомереж.

Для подій рівня G2 серйозних наслідків не очікується, проте можливі короткі перебої зв’язку або погіршення точності навігації.

Як бурі впливають на людей

Навіть помірні коливання магнітного поля можуть відобразитися на самопочутті. Найчастіше відзначають:

головний біль;

запаморочення;

підвищення або зниження артеріального тиску;

втому й сонливість;

дратівливість і зниження концентрації.

Хто в зоні ризику

Реакція на геомагнітні події індивідуальна, утім більш уразливими вважаються:

люди із серцево-судинними хворобами;

гіпертоніки;

літні люди;

метеозалежні та метеочутливі;

вагітні;

пацієнти з хронічними неврологічними або ендокринними розладами.

У такі періоди можливі: головний біль, посилена втома, коливання тиску, проблеми зі сном, зниження уваги.

Як мінімізувати вплив бурі

Медики радять у дні підвищеної активності:

спати не менше 7–8 годин;

підтримувати питний режим, обмежити каву, алкоголь та енергетики;

зменшити стрес і уникати перевтоми;

надавати перевагу легкому харчуванню (овочі, фрукти, риба, менше солі й жирів);

більше бувати на свіжому повітрі без інтенсивних навантажень;

дотримуватися призначених лікарем схем лікування при хронічних станах;

відстежувати оновлення прогнозів космічної погоди.

Хоча хвиля з 3 по 7 листопада не становить глобальної загрози, помірна геомагнітна активність може вплинути на самопочуття та роботу окремих систем. Варто уважно ставитися до свого стану, дотримуватися простих рекомендацій і стежити за поточними зведеннями — це допоможе комфортно пройти цей період.

Раніше ми розповідали про найкориснішу вечерю для здоров’я кишечника.