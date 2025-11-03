В Україні оновили постанову, яка регулює тимчасовий механізм продовження строку дії закордонних паспортів і внесення до них даних про дітей. Мета — повернення до міжнародних стандартів оформлення та використання паспортних документів для виїзду за кордон. Про зміни повідомляє Преса України з посиланням на допис Департаменту консульської служби МЗС України в Facebook.

Чому час відмовлятися від «продовжених» паспортів

Із 29 жовтня 2025 року почали діяти затверджені урядом коригування до постанови, якою в лютому 2022 року, на тлі зупинки паспортної інфраструктури в перші дні повномасштабного вторгнення, запровадили виняткові тимчасові процедури. Саме тоді для громадян дозволили:

продовжувати строк дії чинних закордонних паспортів;

вносити до них відомості про дітей.

Зазначається, що ці кроки були вимушеним і суто тимчасовим рішенням, адже оформлення нових документів тоді було неможливим. Після відновлення роботи державних систем закордонні установи України — посольства та консульства — повернулися до стандартного оформлення паспортів, тож потреба у «продовжених» документах поступово зникла.

Крім того, українці мають змогу подавати документи на оформлення паспортів у закордонних філіях ДП «Документ». Перелік адрес і графіки роботи доступні на офіційному сайті «Паспортного сервісу».

