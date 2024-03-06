Британська розвідка підтверджує: Україна активно потоплює російські кораблі

Українська держава за останні п’ять тижнів здійснила потоплення вже трьох військових кораблів російської армії. Ця дія продовжує обмежувати свободу для руху ЗС РФ у Чорному морі, повідомляє “Преса України” з посиланням на Twitter.

Міністерство оборони Великобританії зафіксувало активне потоплення російських кораблів із боку української армії. Це обмежує можливості Чорноморського флоту РФ для здійснення маневрів.

У Головному управлінні розвідкою повідомили про те, що при атаці на “Сергій Котів” були використані безпілотні надводні транспортні засоби. Це дозволило безпечно атакувати російську техніку.

Нагадаємо, що кораблі РФ вже побоюються атак з боку ЗСУ.