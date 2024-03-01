Фінляндія вітає нового лідера: Олександр Стубб став 13-м президентом

Колишній прем’єр-міністр Фінляндії склав присягу на посаді лідера держави. Він обійняв посаду 13 за історію Фінляндії, повідомляє “Преса України” з посиланням на Yle.

Видавництво Yle повідомило, що Олександр Стубб став 13-м президентом Фінляндії. Він обійняв цю політичну посаду одразу після місця прем’єр-міністра країни.

Під час проведення промови політик заявив про те, що не варто впадати у відчай попри важкий стан у світі в цілому. Таким чином, політик підтримав морально-фінський народ.

“Страх – найгірший орієнтир, який можна собі уявити. Особливо це стосується політики зовнішнього спектру”, – заявив Олександр Стуб під час своєї промови.

Раніше Фінляндія вступила до політичної битви з РФ.