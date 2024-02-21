Подальші перспективи: Notcoin пережив падіння ажіотажу

Актуальність Notcoin

Криптовалюта Notcoin продовжує набирати обертів на ринку. Нещодавно проводилася битва сквадів, у якій постійний онлайн не падав нижче за 50 000 людей, повідомляє “Преса України” з посиланням на Notcoin.

Notcoin показує хороші перспективи на ринку криптовалюти, ажіотаж на продукт спав після появи, проте на сайті тримається постійний онлайн щонайменше 50 000 людей.

Також Notcoin привернув до себе $1,5 мільйона доларів інвестицій, що показує довіру користувачів до продукту. До інвесторів увійшов і сам месенджер Telegram, який створив даний крипто-продукт.

Сквади Notcoin

Будь-який користувач Notcoin може створити свій сквад із себе та інших гравців для отримання загальної вигоди. Компанія обіцяє, що створення скваду додасть грі нові фарби та веселощі, що доводить активність гравців у пошуку та створенні команд.

Битва сквадів

У недавній битві сквадів взяли участь 100 найкращих загонів. Тривалість битви була 8 днів. Битва полягає у наборі найбільшої кількості балів командами. З першого до четвертого дня битву залишило 20 сквадів, на п’ятий день ще 15, у шостий — ще 2. У сьомий день лише один. На восьмий день пройшов фінал.

Переможець отримав нагороду у вигляді 2 мільйонів HE.

Скільки накликали Notcoin

На даний момент відомо, що гравці накликали більше 8 500 000 ноткоїнів. Для проекту-початківця, що просувається месенджером Telegram це є дуже сильним результатом.

Тому аналітики вважають, що вкладатися в цю криптовалюту варто й надалі.

Чому поки не планується листинг

Лістинг валюти наразі не планується. Зараз про лістинг є лише один жартівливий твіт про лістинг на 1 квітня.

“Ми однозначно стежимо за просуванням Notcoin. Більше того, ми знаходимося у центрі світової блокчейн індустрії. Лістинг поки не планується, тому що ми плануємо зробити перший лістинг одразу на кількох найбільших біржах. До даних бірж входить CoinW.”, — заявили в компанії.

Також на ринок Notcoin впливають SEC та інші регулятори. Вони можуть змінити вектор проекту, тому не зміцнившись, для команди Notcoin небезпечно робити листинг.

Notcoin вже показував свої перспективи на ринку.