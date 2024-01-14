Notcoin: перспективна криптовалюта від Telegram з можливістю заробітку без вкладень

З’явилася нова криптовалюта, яка показує значні успіхи на ринку. Її розвиток підтримується платформою Telegram, повідомляє “Преса України” з посиланням на Womanel.

Що таке Notcoin

Notcoin – нова гра-бот, яка показує великі успіхи у розвитку. Завдяки цій грі гравець заробляє валюту Notcoin. Для цього гравцеві потрібно натиснути на монету.

Для більшої ефективності гравець може запрошувати до загонів друзів та знайомих. Таким чином, вони зможуть підвищити свою позицію в таблиці лідерів.

Notcoin є монетою, створеною командою Telegram на блокчейні TON. Тобто криптовалюта.

Навіщо зараз майнути Notcoin

Ця криптовалюта показує швидкі темпи розвитку, що дозволить тим людям, які швидко почнуть вкладати сили в її розвиток, заробити максимальну кількість вигоди.

Телеграм є одним із лідерів месенджерів у світі, завдяки тому, що ця валюта була створена командою цієї платформи, вона буде посилено просуватися.

Для того щоб почати заробляти реальні гроші, гравець не повинен робити попередні внески або витрачати свої гроші.

Цінність валюти

На даний момент валюта Notcoin показує швидке зростання, актуальна ціна це 100 000 поінтів за 10 доларів США. Важливо уточнити, що поїнти заробляються швидко і у великих кількостях.

Для підвищення своєї ефективності у зборі поінтів можна почати майнути цю валюту.

Майнінг валюти

Алгоритм майнінгу цієї валюти складається з кількох пунктів:

Наявність програми Tlegram на телефоні Установка спеціального робота Вибір між командою та одноосібним майнінгом Клік на монету в боті Використання прискорювачів

Бот, який дозволяє майнути валюту на даний момент розвивається, але головним елементом його функціоналу є кнопка, завдяки якій можна додати до нього валюту Notcoin.

Також у цього робота є акція, в ході якої нові користувачі отримують на баланс 2500 одиниць криптовалюти.

Нагадаємо, що вже оглядалися 5 кращих бірж для обміну криптовалют.