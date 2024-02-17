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Субота, 17 Лютого

Золото в приправі: корисні властивості та застосування куркуми

Стала відома користь куркуми.
Багровий Ілля  Оновлено: Здоров'я Коментарів немає1 хвилина читання

Куркума це імбир із Індії. Вона дуже відома у всьому світі і є дуже корисною добавкою до їжі, повідомляє “Преса України“.

Куркума є надзвичайно корисною спецією для людського організму. Це через її гіркий смак і помаранчевий колір. Це лікарська рослина, яка використовується у “золотому списку” аюрведи.

Куркума має наступні корисні властивості:

  • Вона протидіє запальним процесам.
  • Вона є антибактеріальним засобом.
  • Куркума – відмінний антиоксидант.
  • Вона є найсильнішим очисником крові та організму в цілому від різних шлаків та токсинів.
  • Гарний болезаспокійливий засіб.

Для здоров’я також дуже важливі заняття спортом.

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