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Понеділок, 25 Грудня

МВС України рекомендує: Генератори електроенергії як захист від можливих атак РФ

Настання холодів може стати можливістю для ЗС РФ, тому виникає небезпека нових атак з боку РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Настання холодів може стати можливістю для Збройних Сил Російської Федерації, тому виникає небезпека нових атак з боку Росії. Для того, щоб мінімізувати збитки через атаки по критичній інфраструктурі, українці можуть користуватися генераторами, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

МВС України заявили, що українці можуть користуватися генераторами електроенергії для того, щоб не турбуватися про можливі обстріли критичної інфраструктури. Для цього необхідно дотримуватись правил експлуатації.

Генератор має бути на відкритому повітрі, він має бути сухим. Має бути перерви, користувач повинен мати сертифікат, повинен бути обмежений доступ для сторонніх.

Також обстріляють Запоріжжя.

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