Укренерго: НЕК підвищує тариф на електроенергію з початку 2024 року

Національна комісія, яка ініціювала державне регулювання в енергетичному плані, а також сфері комунальних послуг підвищила тариф. “Укренерго” повідомили про те, що НЕК буде підвищено в ціні, починаючи з 1 січня 2024 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на рішення ухвалене на засіданні регулятора.

На засіданні регулятора було ухвалено рішення про те, що тариф НЕК має бути підвищений. Це рішення передбачає, що його буде підвищено до 528,57 грн/МВт-годину. Це рішення ухвалене на тлі того, що українська держава також намагається покрити витрати на ПСО та забезпечення збільшення частки електричного виробництва в альтернативних сферах генерації електричної енергії. Ці витрати на даний момент становлять 16,2 мільйона гривень.

Національна комісія вже заявила про крок до лібералізації.