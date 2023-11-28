Close Menu
Актуально
Підписатися
Середа, 29 Листопада

Безпілотники у справі: ‘Армія дронов’ успішно атакує російську військову техніку

"Армія дронів" ліквідувала техніку ЗС РФ, загальна вартість якої становить десятки тисяч доларів.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Українська “Армія дронів” ліквідувала російську техніку, загальна вартість якої складає десятки тисяч доларів. “Армія дронів” досягла цих втрат Збройних Сил Російської Федерації в період з 20 по 27 листопада 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал міністра цифрової трансформації України.

Михайло Федеров доповів про успіхи української “Армії дронів”. Вона завдала суттєвої матеріальної шкоди російським військовослужбовцям і країні-агресору в цілому.

За допомогою БПЛА вдалося ліквідувати 149 одиниць військової техніки російської армії. Серед цієї техніки є танки, машини броньованого типу, гармати, самохідні артилерійські настанови та інші види російського озброєння.

Нагадаємо, що “Армія дронів” продовжує озброюватися.

Post Views: 25

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.