Безпілотники у справі: ‘Армія дронов’ успішно атакує російську військову техніку

Українська “Армія дронів” ліквідувала російську техніку, загальна вартість якої складає десятки тисяч доларів. “Армія дронів” досягла цих втрат Збройних Сил Російської Федерації в період з 20 по 27 листопада 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал міністра цифрової трансформації України.

Михайло Федеров доповів про успіхи української “Армії дронів”. Вона завдала суттєвої матеріальної шкоди російським військовослужбовцям і країні-агресору в цілому.

За допомогою БПЛА вдалося ліквідувати 149 одиниць військової техніки російської армії. Серед цієї техніки є танки, машини броньованого типу, гармати, самохідні артилерійські настанови та інші види російського озброєння.

Нагадаємо, що “Армія дронів” продовжує озброюватися.