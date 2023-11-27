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Вівторок, 28 Листопада

На межі: Чехія не може продовжувати постачання військової допомоги Україні

Армійські запаси чеської держави поступово добігають кінця.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Армійські запаси чеської держави поступово добігають кінця. Все менше бойових запасів Чехія може передавати українській державі як підтримку, повідомляє “Преса України” з посиланням на СТК.

Яна Чорнохова заявила про те, що чеські приватні компанії отримують необхідні для експорту документи. При цьому загальна сума грошей, необхідних для закупівлі матеріалів, вважається десятками мільярдів чеських крон.

“У нас вже немає настільки багато ресурсів для того, щоб підтримувати Україну з таким же зусиллям. Проте ми намагатимемося компенсувати втрати у військовому спектрі новими можливостями для експорту”, – заявила політик.

Також вона додала, що Чехія має вільні потужності виробничого спектру, які можна використовувати для допомоги Україні.

Америка також стикається з труднощами у підтримці України.

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