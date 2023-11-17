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П’ятниця, 17 Листопада

Без підвищення: Україна спростувала чутки про зростання тарифів на електроенергію

Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Україна не очікує на підвищення тарифних цінників для українців з 1 січня. Інформація про прогнозовані підвищення тарифних планів не більше ніж ІПСО, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міненерго.

Міненерго підтвердили інформацію про те, що Україна не збирається піднімати тарифні ціни на електричну енергію з 1 січня. Зворотна інформація, яка періодично публікується в Інтернеті, є не більш ніж інформаційним обманом.

“Міненерго офіційно повідомляє, що підвищення тарифів не буде. Для населення поки немає жодних приводів очікувати збільшення чисел у цінниках на електричну енергію”, – заявили в Міненерго.

Міненерго також додали, що поки невідомо, коли цінники можуть знову стрибнути вгору.

До цього Міненерго пропонували нові методи споживання газу.

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