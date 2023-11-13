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Понеділок, 13 Листопада

Сусіди у справі: Фінляндія обіцяє допомогу у відновленні України після війни

Финляндия вызвалась помочь Украине в восстановлении после войны.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Фінська держава проводить підготовку до того, щоб взяти участь у відновленні України після того, як війну проти Російської Федерації буде закінчено. Для цього вже завершено первинні огляди можливостей держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Укрінформ“.

Фінляндія готова до того, щоб надати Україні допомогу у повоєнному відновленні.

“Українська держава може сподіватися на допомогу з нашого боку. У майбутньому наша країна обов’язково виявить ініціативу у підтримці на відновлювальній ниві. Це необхідно для України на тлі великої агресії з боку Російської Федерації. Ми вже завершили первинний розгляд своїх можливостей у сфері допомоги.” , – Заявив Вілле Тавіо.

Також він додав, що його фокус уваги буде направлений на приватний сектор Фінляндії, який може взяти участь у реабілітації країни.

Також Фінляндія показала активну позицію в санкціях проти РФ.

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