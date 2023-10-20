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П’ятниця, 20 Жовтня

Чорне море на вістрі конфлікту: Україна виявила російський підводний човен

У Чорному морі виявили російський підводний човен.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

В акваторії Чорного моря фахівці фіксують підводний човен, який належить російському флоту. Вона несе на борту ракети моделі “Калібр”, повідомляє “Преса України“.

Наталія Гуменюк повідомила, що Збройні Сили України засікли російську підводну техніку в акваторії Чорного моря. Вона підкреслила факт, що цей підводний човен відноситься до ракетоносіїв. Зафіксовано, що вона може переносити на своєму борту до чотирьох одиниць “Калібрів”.

Крім цього, Наталія Гуменюк звернулася до українських громадян. Вона закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно дотримуватися рекомендацій щодо дій під час авіаційної небезпеки.

Також вона розповіла, що російське корабельне угруповання продовжує курсування біля узбережжя Криму.

Нагадаємо, що російські кораблі змінюють дислокацію.

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