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Вівторок, 17 Жовтня

Посилюються атаки Росії на півдні України: Військові використовують авіацію

ЗС РФ на півдні української держави використовують авіаційні атаки.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації на півдні української держави використовують авіаційні атаки. Вони використовують цей метод ведення битв ночами, повідомляє “Преса України“.

Наталія Гуменюк повідомила, що армія Російської Федерації вдається до використання авіаційних бомб. Вона вказала, що актуальна ситуація на полі бою проявляється в контрбатарейній протидії. Сили Російської Федерації намагаються тиснути на українських громадян ночами з використанням авіаційних атак. Крім цього, вони використовують у своїх ударах артилерійські установки.

“Це показує, що вони відчувають голод щодо снарядів. Ми продовжуємо вести роботу. Наші солдати вже знищили один із контрольних пунктів російської армії”, – заявила Наталія Гуменюк.

Також Гуменюк розповіла, що приховує ЗС РФ під маневрами в морі.

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