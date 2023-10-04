‘Нафтогаз’ попереджає: як уникнути ‘зайвих кубометрів’ у рахунках за газ

Громадяни української держави можуть побачити у рахунках за газ “зайві кубометри”. Це може статися через невчасну передачу показань лічильників, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Нафтогаз“.

“Нафтогаз” попередив українців про те, що несвоєчасне подання показань лічильників може викликати неприємні наслідки. Вони розповіли про це на прикладі роботи з однією з їхніх клієнток, яка звернулася до них зі скаргами за те, що їй нарахували зайвий обсяг газу, що використовується.

Фахівці з “Нафтогазу” спочатку почали перевіряти актуальні обсяги газу, які споживає клієнтка з її свідчень. Пізніше виявилося, що вона не передавала звітність за лічильниками з травня по серпень. Це сталося через тимчасовий переїзд на захід.

Раніше “Нафтогаз” повідомляв про підвищення цін.