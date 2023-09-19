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Вівторок, 19 Вересня

Південна Корея б’є на сполох: КНДР і Росія зближуються у військовій співпраці

Південна Корея стурбована співпрацею між КНДР і РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний лідер Південної Кореї поділився зі світом своїми планами. Він готується до порушення питання співпраці між Північною Кореєю та Російською Федерацією, повідомляє “Преса України” з посиланням на AP.

Лідер Південної Кореї стурбований можливими взаємовідносинами між країною-агресором та Північною Кореєю. Він планує порушити це питання і закликати міжнародне суспільство до того, щоб воно об’єдналося проти можливого посилення всесвітньої ситуації.

“Військова співпраця між цими двома державами дуже небезпечна для світової спільноти. Вона незаконна і несправедлива, оскільки вона йде всупереч усім резолюціям ООН. Також вона суперечить багатьом іншим міжнародним санкціям”, – заявив чинний лідер Південної Кореї.

Раніше повідомлялося про те, що Північна і Південна Корея готові до закінчення війни.

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