МЗС Польщі реагує на звинувачення Білорусі: можлива провокація

Польська держава відреагувала на звинувачення з боку республіки Білорусь щодо порушення повітряних кордонів між їхніми країнами. Міністерство закордонних справ Польщі висловило свою думку, повідомляє “Преса України” з посиланням на Polsat News.

Польська держава отримала звинувачення від Державного прикордонного комітету Білорусі. Стверджується, що 1 вересня польський вертоліт моделі Мі-24 перетнув кордон між країнами.

МЗС Польщі відреагували на звинувачення і заявили, що наразі відбувається аналіз ситуації, що склалася. Також Міністерство внутрішніх справ попередило про те, що потрібно підходити до заяв подібного плану від республіки Білорусь із надзвичайною обережністю. Також вони стверджують, що це може бути простою провокацією.

Польща також погрожує закрити всі кордони з Білоруссю.