Військова напруга у небі: РФ виходить на супровід американського БПЛА над Чорним морем

Над акваторією Чорного моря помічено російського бойового винищувача. Російська Федерація заявила про готовність підняти в українське небо винищувача Су-30 для супроводу безпілотника американського зразка MQ-9A Reaper, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство оборони Російської Федерації.

Міністерство оборони Росії повідомило, що готове підняти в небо один зі своїх винищувачів для супроводу американського безпілотника над Чорним морем. Кошти підтримки контролю повітряного простору засікли мету в акваторії Чорного моря. За інформацією, вона “наближалася до кордонів РФ”. Як далі з’ясувалося, йшлося про американського безпілотника БПЛА MQ-9A Reaper ВПС США.

Для того, щоб “не допустити порушення повітряних кордонів”, у небо підняли Су-30.

Один із зразків цього винищувача збив ракету над Кримом.