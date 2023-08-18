Лукашенко зізнався: Російські війська в Україні йдуть через Білорусь

Чинний лідер республіки Білорусь Лукашенко розповів про вторгнення Збройних Сил Російської Федерації на територію української держави. Він розповів про настання з території його країни, повідомляє “Преса України” із посиланням на інтерв’ю з Лукашенком.

Чинний президент Білорусі дав інтерв’ю одній із пропагандисток проросійського спрямування, Діані Панченко. У ньому він поділився інформацією про настання ЗС РФ з території Білорусі.

“Так, з території республіки Білорусь певні частини ЗС РФ перетинали кордон української держави”, – підтвердив Лукашенко.

Також він додав, що “причина” вторгнення в Україну відома Володимиру Зеленському і “треба запитувати саме його”. Лукашенко говорить про якийсь “певний сенс”.

Глава республіки Білорусь також прибував до Ірану.