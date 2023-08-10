Секретне доручення: Литовців просять шпигувати за своєю країною

Спеціальні служби Білорусі просять у громадян Литви шпигувати. Білорусь звернулася до литовців із проханням фотографувати після повернення переміщення військових частин, повідомляє “Преса України” з посиланням на 15Min.

За словами Рустамаса Любаєваса, Білорусь відвідувало приблизно 230 громадян литовської держави. Дані взяті зі звіту перші півроку.

Також політик зазначив, що щомісяця середня кількість литовців, які їздять до Білорусі, становить приблизно 50 тисяч осіб.

“Ми отримали інформацію про спроби вербування наших громадян з боку республіки Білорусь”, – доповів глава Служби охорони кордону литовської держави.

Чиновник пояснив ситуацію, він розповів про інформацію, що литовцям пропонують фотографувати переміщення військових формувань та місцезнаходження певних військових об’єктів.

Нагадаємо, вербування проводилося так само в Росії серед жінок-в’язнів.