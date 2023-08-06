Сучасні зарядні станції для автомобілів з’явились у ТРЦ “Respublika Park”

На паркінгу ТРЦ “Respublika Park”, що розташований на Кільцевій дорозі в місті Київ, діють нещодавно встановлені зарядні станції для електромобілів.

https://youtu.be/9G_cOYGdwrs

Згідно інформації, отриманої від пресслужби ТРЦ “Respublika Park”, вдалося успішно реалізувати проєкт зі встановлення зарядних станцій для електромобілів завдяки плідній співпраці з українською компанією 1UP та відомим світовим брендом зарядних станцій – Wallbox. Таким чином, на паркінгу ТРЦ “Respublika Park” було успішно встановлено 29 зарядних станцій, що дозволяє зручно та ефективно заряджати електромобілі.

ТРЦ “Respublika Park” пропонує дуже привабливі тарифи на своїх зарядних станціях з різною потужністю. Наприклад, за 1 кВт електроенергії на станції з потужністю 22 кВт/година ви заплатите лише 8,08 грн, а на станції з потужністю 60 кВт/година – 10,78 грн за кВт. Ці вигідні тарифи сприяють популяризації електромобілів серед клієнтів ТРЦ. Керівництво ТРЦ “Respublika Park” підкреслює, що наявність таких зарядних станцій суттєво вплине на подальший розвиток парку та створює комфортне середовище для всіх відвідувачів.

“Наша робота завжди орієнтована на задоволення потреб наших клієнтів. У липні ми успішно встановили зарядні станції для електромобілів на паркінгу, сприяючи подальшому попиту на екологічно чистий транспорт. Зручність наших відвідувачів – наш найперший пріоритет”, – пояснила Юлія Щаслива, генеральний директор ТРЦ “Respublika Park”.

Тепер оплата за паркування у ТРЦ “Respublika Park” стала значно простішою завдяки можливості сплатити через мобільний додаток від ТРЦ. Для здійснення оплати відкрийте лише панель навігації додатка та оберіть розділ “Паркінг”. Відповідно далі вам залишиться лише ввести номер свого автомобіля або просканувати QR-код, що знаходиться на талоні паркування. Для вашої зручності, ви можете скористатись платіжними системами, такими як Google Pay або Apple Pay, що дозволяють вам без зайвих зусиль обрати найбільш оптимальний варіант оплати, маючи лише мобільний телефон.

Нова система пропонує користувачам декілька ключових переваг, у тому числі можливість без черги виїхати з паркінгу. Разрахувавшись через мобільний додаток ТРЦ, відвідувач має 15 хвилин для зручного виїзду на власному авто без необхідності сплачувати на місці.

Починаючи з березня 2023 року, ТРЦ “Respublika Park” займається благодійністю. Тобто перераховує 5 грн з кожної оплати за послуги паркування на благодійний рахунок Національного банку України, щоб підтримати армію. Кожний відвідувач на авто може також взяти участь у зборі коштів на підтримку захисників. Лише за перший квартал на підтримку ЗСУ перерахували кошти в розмірі 1 мільйона гривень, що свідчить про підтримку такої ініціативи користувачами послуги.

Довідково. У листопаді 2021 року відкрили масштабний торговий центр під назвою “Respublika Park” у столиці України, м. Київ. Площа цього комплексу становить 300 000 квадратних метрів. Власником ТРЦ є компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, яка була заснована у Відні в 2013 році і головним фокусом діяльності якої є нерухомість.. Наразі акціонери “Respublika Park” мають сильну присутність на ринках нерухомості у Східній та Центральній Європі. Trafin активно залучає великі капітали в торгові, готельні та житлові комплекси в різних країнах і є компанією, яка займає лідируючі позиції в інвестиційному секторі української економіки як акціонер ТРЦ “Respublika Park”.