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Субота, 22 Липня

Смерть на передовій: Російський пропагандист потрапив під обстріл

У Російській Федерації оголосили про смерть одного з їхніх пропагандистів на лінії фронту.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

У Російській Федерації оголосили про смерть одного з їхніх пропагандистів на лінії фронту. Під обстріл потрапили російські пропагандисти. Це сталося на тимчасово окупованій частині Запорізької області, повідомляє “Преса України”.

Першими про смерть пропагандиста з Росії заговорили телеграм-канали Росії. Крім смерті, інформація з’явилася про поранення кількох воєнкерів РФ.

Після отримання інформації міністерство оборони Російської Федерації підтвердило її. Стверджується, що під обстріл потрапили “журналісти”, які належать пропагандистським інформаційним агентством “РІА новини” та “Известия”.

Внаслідок обстрілу, як фіксується, загинув один із пропагандистів, і ще троє отримали травми. Рівень тяжкості даних травм маркується середній.

Одного із проросійських журналістів заарештували у Латвії.

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