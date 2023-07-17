Місія миру: Церковний посланець вирушив до Америки, щоб знайти рішення для України та Росії

Маттео Зуппі, посланник Папи Римського, вирушив до Сполучених Штатів Америки. Церковнослужитель планує обговорити з Америкою ініціативи на мирній основі у війні між Україною та Російською Федерацією, повідомляє “Преса України” з посиланням на Vatican News.

Приїзд посланця Папи Римського триватиме з 17 до 19 липня. Америка вже виділила кардиналу людину для супроводу. Ним став представник Державного секретаріату.

“Візит буде націлений на обговорення місії щодо сприяння створення миру між Україною та Російською Федерацією. Він включатиме обмін думками та ідеями щодо актуальної ситуації на фронті.”, — йдеться у повідомленні.

Також кардинал планує обговорити ініціативи допомоги гуманітарного характеру.

Раніше Папа Римський оголошував про миротворчу місію між Україною та Росією.