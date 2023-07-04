Народ у “єдності”: Путін запевняє партнерів у стійкості Росії після заколоту

Чинний президент Російської Федерації запевняє азіатських партнерів у стійкості режиму Росії. Він стверджує, що його чинну політику не порушено після заколоту засновника приватної військової компанії “Вагнер”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Ще ніколи народ Російської Федерації не був настільки консолідований як зараз. Навіть незважаючи на нещодавню подію.”, — сказав Володимир Путін.

За словами президента Росії, народ Російської Федерації під час заколоту демонстрував світові “єдність”.

“Всі російські політичні кола продемонстрували просто неймовірну єдність. Все російське суспільство показало всьому світу своє почуття відповідальності, яке перевищує будь-які очікування. Вони це показали, коли відбулася спроба збройного заколоту.”, – сказав президент Російської Федерації.

Нагадаємо, азіатські партнери для Путіна є вкрай важливими.