Україна отримають потужну зброю: США близькі до вирішення передачі ракет ATACMS

Сполучені Штати Америки близькі до вирішення передачі українським військовим нового типу озброєння. Йдеться про ракети американського виробництва ATACMS, повідомляє “Преса України” з посиланням на Wall Street Journal.

Влада Сполучених Штатів Америки прискорила процеси розгляду передачі Україні ракетного озброєння. Аргументовано це початком конфліктів усередині Російської Федерації. Ці конфлікти трапляються між представниками військового керівництва країни.

Наразі Америка та Європейський Союз в особі партнерів України заявили про наближення до рішення передачі Збройним Силам України ракет ATACMS.

Українські солдати вже довго просять у країн-партнерів зброю, яка матиме високу дальність поразки. Це необхідне підвищення ефективності українських військ.

Щодо даних ракет на адміністрацію Білого дому вже чинився тиск.