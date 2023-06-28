Криза на горизонті: Європа має зміцнити свою оборону проти РФ та Білорусі

Країни Європейського Союзу мають підвищувати свою здатність до оборони. Як проти військ Російської Федерації, так і проти військ Білорусі, повідомляє “Преса України” з посиланням на CNN.

“Ми розглядаємо республіку Білорусь як можливий агресор. Бо Білорусь завжди працювала за одне із Російською Федерацією. І ми знаємо про РФ одне — вони непередбачувані та небезпечні. Тому і їхній вічний союзник цілком може бути таким самим.”, – заявила Каллас.

Також чиновниця відзначила процеси нарощування оборонної промисловості. Вони повинні бути посилені через необхідність у зв’язку із забезпеченням безпеки країнам Європейського Союзу.

Прем’єр Естонії додала, що готова зі своєю країною підтримувати Україну й надалі, а також окремо допомогти їй з відновленням.

НАТО вже готується до можливих загроз з боку Пригожина у Білорусі.