Актуально
Підписатися
Субота, 17 Червня

Підрив контрнаступу: Російські гелікоптери вступають у бій на півдні України

ЗС РФ перекинули у бік півдня України свою авіацію.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації перекинули у бік півдня України свою авіацію. Понад 20 одиниць військових гелікоптерів перегруповано. Таким чином, російські військові намагаються стримувати контрнаступ з боку ЗСУ, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Міноборони Британії.

“З моменту початку контр наступальних дій з боку Збройних Сил України, на півдні України РФ посилили свої ударні гелікоптерні сили, зосереджені в регіоні”, – повідомляє міністерство оборони Великобританії.

Розвідка Британії провела детальний аналіз зображень із супутників і підтвердила інформацію про перегрупування військової авіації ЗС РФ. Понад 20 російських гелікоптерів поповнили лад на півдні України.

Розвідка передбачає, що ці дії покликані перешкодити контрнаступу України.

Раніше вже помічали гелікоптери на кордоні.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.