Підрив контрнаступу: Російські гелікоптери вступають у бій на півдні України

Збройні Сили Російської Федерації перекинули у бік півдня України свою авіацію. Понад 20 одиниць військових гелікоптерів перегруповано. Таким чином, російські військові намагаються стримувати контрнаступ з боку ЗСУ, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Міноборони Британії.

“З моменту початку контр наступальних дій з боку Збройних Сил України, на півдні України РФ посилили свої ударні гелікоптерні сили, зосереджені в регіоні”, – повідомляє міністерство оборони Великобританії.

Розвідка Британії провела детальний аналіз зображень із супутників і підтвердила інформацію про перегрупування військової авіації ЗС РФ. Понад 20 російських гелікоптерів поповнили лад на півдні України.

Розвідка передбачає, що ці дії покликані перешкодити контрнаступу України.

Раніше вже помічали гелікоптери на кордоні.