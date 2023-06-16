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Зручність та безпека: Україна запускає Єдиний реєстр зброї для громадян

Міністерство внутрішніх справ України оголосило про зміни.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Міністерство внутрішніх справ України оголосило про зміни. Незабаром розпочне свою роботу Єдиний реєстр зброї, повідомляє “Преса України” з посиланням на українське МВС.

“Основні переваги запровадження Єдиного реєстру зброї  це полегшення отримання цивільними особами інформації про їхнє зареєстроване озброєння. Крім того, завдяки розвитку цифрових технологій, цей збройовий реєстр зможе допомогти у полегшенні процедури отримання цивільними дозволами на зброю.”, — каже Міністерство Внутрішніх Справ України.

МВС заявляє, що робота реєстру полягає у створенні електронних кабінетів, які дозволять отримувати всі необхідні послуги у межах будинку. Таким чином, документи будуть передаватися через “Єдине вікно громадянина”, або в магазині з продажу зброї.

МВС України вже фіксувало кількість зареєстрованої зброї в Україні.

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