Молдова виходить на допомогу Велика підтримка для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Молдова готова до нової акції підтримки української держави Планується надсилання допомоги у ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, повідомляє “Преса України” з посиланням на NewsMaker.

Молдова надасть українській державі допомогу у розмірі 4,2 мільйона леїв. Вони визначаються на допомогу у ліквідації наслідків, спричинених підривом Каховської гідроелектростанції. Відомо про деякі фрагменти гуманітарної допомоги: станції водонасосного типу, надувні човни, продукти харчування, необхідне полегшення наслідків повені устаткування.

“Обладнання ми надамо з резерву Генерального інспектората НС, а також Агентства резервів матеріального плану”, – пише NewsMaker.

Підтримка аргументована трагедією 6 червня 2023 року. Вночі Збройні Сили Російської Федерації підірвали греблю Каховської ГЕС, що призвело до затоплення.

Раніше США висловили свої наміри продовжувати підтримку України.