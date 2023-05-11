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Четвер, 11 Травня

Нова підтримка Заходу: Україна готується до деокупації своїх земель

Країни Заходу надали Україні нову підтримку.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Країни Заходу надали українській державі нову підтримку. Вона дозволить провести деокупацію українських земель. Однак, наголошується на небезпеці недооцінки підготовки Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на CNN.

Йєнс Столтенберг відзначив непередбачуваність будь-яких війн. А також підкреслив те, що українська держава вже довела світові свою здатність до деокупації своїх земель.

Генеральний секретар Альянсу НАТО впевнений, що Збройні Сили України, а також дев’ять добре навчених і якісно оснащених бригад зможуть спробувати провести контрнаступ на Збройні Сили Російської Федерації.

“Але, я наголошую, ми не повинні недооцінювати Збройні Сили Російської Федерації. Лінія фронту не змінювалася досить довгий час. Російські військові вже встигли створити оборонні пункти та зміцнити їх.”, – підсумував Столтенберг.

Раніше Столтенберг організовував переговори щодо ситуації в Україні.

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