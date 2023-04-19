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Четвер, 20 Квітня

Чеська столиця на боці України: Прага спрямовує 25 мільйонів гривень на медичну допомогу Києву

Мер Києва заявив про нову підтримку України з боку Праги.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Мер Києва заявив про нову підтримку України з боку Праги. Чеська столиця передасть столиці України фінансову допомогу у розмірі 25 мільйонів гривень націлених на кошти медичного спрямування, повідомляє “Преса України”.

“Нещодавно чеська столиця оголосила про нову допомогу Україні. Це кошти на лікування мешканців Києва. Набір націлений на вакцинацію, маски для захисту від вірусів, костюми-комбінезони, рукавички для одноразового використання, респіратори. Столичні лікарні отримають цю гуманітарну допомогу Праги у розмірі 25 мільйонів гривень.”, — повідомив мер української столиці.

За словами Кличка, Прага передала Україні з самого початку війни 400 теплових гармат, генератори потужністю 6,3 кВт в кількості 10 штук, а також вантажні вагони, 25 штук. Вони були сповнені гуманітарної допомоги для українських громадян.

Нідерланди також надали підтримку Україні.

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